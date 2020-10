Lutto per l’attore Robert Redford: è morto il figlio James (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grave Lutto quello che ha colpito il noto e amato attore Robert Redford, tra le colonne della Hollywood degli anni ’70 e ’80. Redford infatti si ritrova a dover piangere la scomparsa di uno dei suoi figli, il 58enne James Redford. Non è il primo Lutto che colpisce Robert Redford, che ha già dovuto fare i conti con la perdita di un figlio. morto James, terzo figlio di Robert Redford Duro colpo per l’attore de La Stangata e altri immortali capolavori del cinema. È infatti morto James Redford, figlio di Robert ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gravequello che ha colpito il noto e amato attore, tra le colonne della Hollywood degli anni ’70 e ’80.infatti si ritrova a dover piangere la scomparsa di uno dei suoi figli, il 58enne. Non è il primoche colpisce, che ha già dovuto fare i conti con la perdita di un, terzodiDuro colpo per l’attore de La Stangata e altri immortali capolavori del cinema. È infattidi...

