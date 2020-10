L’incubo Covid sullo sport e lotta scudetto avvincente (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questo maledetto virus soffoca le nostre emozioni. Inevitabilmente anche nello sport. Gioia per l’Atalanta quand’era in testa alla classifica? Delusione dopo la batosta di Napoli? Sì, ma fino a un certo punto. Con il passare delle settimane le preoccupazioni per quest’era pandemica di cui non si vede la fine ti mangiano l’energia come un tarlo nel legno. Le priorità della gente adesso sono ben altre. E la distanza (necessaria) imposta dalle porte chiuse negli stadi acuisce questo senso di distacco. Nonostante tutta la buona volontà e lo spirito di reazione, è quello che sta succedendo, anche a livello inconscio. E il campionato è un vascello che naviga nella nebbia. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questo maledetto virus soffoca le nostre emozioni. Inevitabilmente anche nello. Gioia per l’Atalanta quand’era in testa alla classifica? Delusione dopo la batosta di Napoli? Sì, ma fino a un certo punto. Con il passare delle settimane le preoccupazioni per quest’era pandemica di cui non si vede la fine ti mangiano l’energia come un tarlo nel legno. Le priorità della gente adesso sono ben altre. E la distanza (necessaria) imposta dalle porte chiuse negli stadi acuisce questo senso di distacco. Nonostante tutta la buona volontà e lo spirito di reazione, è quello che sta succedendo, anche a livello inconscio. E il campionato è un vascello che naviga nella nebbia.

