L'allarme dell'Ats di Milano: «Non riusciamo più a tracciare i contagi». Stretta del governo su Immuni

Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)

«Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa». Il direttore sanitario dell'Ats Milano, Vittorio Demicheli, lancia un appello ai cittadini dopo che la provincia lombarda ha registrato anche nella giornata di domenica quasi 1.500 nuovi casi di Coronavirus. Il contagio, dice Demicheli, «circola più velocemente nelle zone che sono state meno colpite la vola scorsa, quando è intervenuto il lockdown. Ciascuno – ha detto rivolgendosi ai cittadini – dovrà rinunciare a qualcosa perché la fase del contenimento purtroppo è inefficace».

