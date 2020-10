Inter, Bastoni pronto a tornare: secondo tampone negativo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie in casa Inter. Il difensore centrale Alessandro Bastoni non è più positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram: “Anche il secondo tampone è negativo. Ci siamo!”. Conte è pronto a riabbracciare un elemento importante per la sua difesa. Fonte Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie in casa. Il difensore centrale Alessandronon è più positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram: “Anche il. Ci siamo!”. Conte èa riabbracciare un elemento importante per la sua difesa. Fonte Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

