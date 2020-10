Incidente a Mortara | si ribalta con l' auto in un fosso | muore una 33enne di Romentino

infoitinterno : Incidente stradale a Mortara, morta una donna di 33 anni - AleRepossi : Una donna di 33 anni muore in un #incidente a #Mortara (#Pavia). Alla guida della sua auto è uscita di strada finen… - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Incidente stradale a Mortara, morta una donna di 33 anni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente stradale a Mortara, morta una donna di 33 anni - SkyTG24 : Incidente stradale a Mortara, morta una donna di 33 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Mortara

Una donna di 33 anni, residente a Romentino (Novara), è morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 a Mortara (Pavia), in Lomellina. La 33enne era alla guida della sua vettur ...Un ragazzo di 18 anni è finito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto ferito in uno scontro tra un’auto e ...