In carcere da innocente per due anni | imprenditore risarcito

La vicenda ha dell'incredibile, e racconta di un caso di mala giustizia, con protagonista un imprenditore coinvolto in una intercettazione telefonica, condannato ingiustamente. La vicenda è legata ad un omicidio di camorra. A quelle storie che nonostante tutto ancora esistono e chissà per quanto ancora esisteranno. Siamo ad Afragola, comune alle porte di Napoli, dove il 9 dicembre del 2006 viene brutalmente ammazzato Lugi Borzacchiello. Omicidio di camorra, lotte di potere, sgarri, posizioni non comuni, quello di cui sempre più spesso siamo abituati a leggere dalla cronaca nera. Nel 2012 si arriva ad una svolta nelle indagini. Finiscono in manette alcuni affiliati al clan rivale della vittima ed un imprenditore dello stesso comune, colpevole di essere parente di alcuni soggetti che

