In 50 per festeggiare una comunione: arrivano i carabinieri e scatta fuggi fuggi di invitati (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si riuniscono per una comunione, poi arrivano i carabinieri e scatta il fuggi fuggi di invitati. Accade in provincia di Benevento, dove una cinquantina di persone era intenta a festeggiare la prima comunione di una bambina in un ristorante quando sul posto sono giunte le forze dell’ordine, allertate dalla telefonata di un cittadino.I carabinieri hanno sanzionato il padre della festeggiata e il ristoratore per violazione delle normative vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19. I fatti si sono consumati a Tocco Caudio, in provincia di Benevento. All’arrivo della prima pattuglia dei carabinieri c’è stato un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si riuniscono per una, poiildi. Accade in provincia di Benevento, dove una cinquantina di persone era intenta ala primadi una bambina in un ristorante quando sul posto sono giunte le forze dell’ordine, allertate dalla telefonata di un cittadino.Ihanno sanzionato il padre della festeggiata e il ristoratore per violazione delle normative vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19. I fatti si sono consumati a Tocco Caudio, in provincia di Benevento. All’arrivo della prima pattuglia deic’è stato un ...

MarinaSereni : Tutto pronto per la #SettimanaLinguaItaliana eventi, traduzioni, editoria, fumetti... tanti progetti per festeggiar… - romatv : Il modo migliore di chiudere la giornata: un po’ di gol di Falcao per festeggiare i suoi 67 anni Buon compleanno… - A_tarassia : ieri erano tutti a ricordare le loro vacanze, io non ne ho fatta mezza, ho detto loro che non vedevo l'ora di finir… - Backup_Wizard : RT @Acronis_Italia: ??Per tutti i partecipanti che hanno completato le sessioni di formazione pre-summit, è tempo di festeggiare! Congratul… - gvrlinred_ : RT @winterVitae: jason deculo i bangtan non si sarebbero mai sognati di farci vedere lo scontrino per pavoneggiarsi di quanto hanno speso p… -

Ultime Notizie dalla rete : per festeggiare In 50 per festeggiare una comunione: arrivano i carabinieri e scatta fuggi fuggi di invitati L'HuffPost Covid, nel Vesuviano nove cerimonie in un giorno, centinaia di invitati: chiusi tre ristoranti

Oltre alla chiusura dell'attività commerciale, i carabinieri hanno multato anche i genitori che hanno voluto festeggiare i propri bambini nonostante i divieti e l'emergenza sanitaria. Ancora, a ...

L’ispirazione di Rublev: “Nadal è il miglior atleta di sempre”

L’ormai ventitreenne di Mosca (domani festeggia il compleanno) si è arrampicato così al numero 8 del ranking, vedendo crescere significativamente anche le possibilità di strappare un pass per le ...

Oltre alla chiusura dell'attività commerciale, i carabinieri hanno multato anche i genitori che hanno voluto festeggiare i propri bambini nonostante i divieti e l'emergenza sanitaria. Ancora, a ...L’ormai ventitreenne di Mosca (domani festeggia il compleanno) si è arrampicato così al numero 8 del ranking, vedendo crescere significativamente anche le possibilità di strappare un pass per le ...