GF Vip, Antonella Elia gela Elisabetta Gregoraci in diretta: “Vive di rendita” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Animi accesissimi al Grande Fratello Vip. Al centro di un recente litigio Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci, che non se le sono mandate a direi di fronte a tutti i coinquilini. Nella diretta di stasera l’ex di Briatore ha un confronto con la coinquilina e… con Antonella Elia. L’opinionista ha un giudizio negativo sulla Gregoraci e la gela in diretta con dure parole. Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci: dalla tensione alla pace Resta altissima la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove i litigi sono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo ha visto protagoniste due primedonne di questa edizione: Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Animi accesissimi al Grande Fratello Vip. Al centro di un recente litigio Stefania Orlando e, che non se le sono mandate a direi di fronte a tutti i coinquilini. Nelladi stasera l’ex di Briatore ha un confronto con la coinquilina e… con. L’opinionista ha un giudizio negativo sullae laincon dure parole. Stefania Orlando e: dalla tensione alla pace Resta altissima la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove i litigi sono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo ha visto protagoniste due primedonne di questa edizione: Stefania Orlando ed. ...

intommysarms : POSSIAMO FARE UNA PETIZIONE PER FAR SAPERE AI VIP CHE ANTONELLA È LA VOCE DEL PUBBLICO A CASA? GRAZIE #GFVIP - EnricoPapi2 : RT @BanijayItalia: Abbiamo chiuso la settimana con 627.000 telespettatori e uno share del 2,4%, grazie per essere stati con noi! ?? Da ogg… - BanijayItalia : Abbiamo chiuso la settimana con 627.000 telespettatori e uno share del 2,4%, grazie per essere stati con noi! ?? D… - Adelel20 : RT @tempoweb: Al #GrandeFratelloVip Lo sfogo di #matilde Brandi In nomination se la prende con #AntonellaElia - tempoweb : Al #GrandeFratelloVip Lo sfogo di #matilde Brandi In nomination se la prende con #AntonellaElia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Antonella Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: «Se la tira, è abituata alla vita di lusso» Il Messaggero Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: «Se la tira, è abituata alla vita di lusso»

Faccia a faccia fra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Le due hanno avuto un duro confronto ... Ma l'attacco frontale arriva dall'opinionista Antonella Elia: «Elisabetta ...

GF Vip, Antonella Elia gela Elisabetta Gregoraci in diretta: “Vive di rendita”

Animi accesissimi al Grande Fratello Vip. Al centro di un recente litigio Stefania Orlando ... Nella diretta di stasera l’ex di Briatore ha un confronto con la coinquilina e… con Antonella Elia.

Faccia a faccia fra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Le due hanno avuto un duro confronto ... Ma l'attacco frontale arriva dall'opinionista Antonella Elia: «Elisabetta ...Animi accesissimi al Grande Fratello Vip. Al centro di un recente litigio Stefania Orlando ... Nella diretta di stasera l’ex di Briatore ha un confronto con la coinquilina e… con Antonella Elia.