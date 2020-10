Fabrizio Corona: “Nina Moric è una psicopatica da manicomio, vi spiego tutto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tiene banco nelle ultime ore la vicenda che vede protagonista l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, insieme alla sua ex Nina Moric, la vicenda continua insomma a far parlare di se. Corona-Moric-D’Urso (Facebook)La questione è ormai ben nota, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che tra breve a quanto pare dovrà tornare in carcere per scontare una pena di 9 mesi di reclusione, è ormai in conflitto con la showgirl Nina Moric, con la quale ha un figlio, il piccolo Carlos. I due da giorni, si rinfacciano praticamente qualsiasi cosa, dalla loro condizione a quella proprio del piccolo secondo entrambi profondamente colpito dai loro guai personali. La Moric, accusa ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tiene banco nelle ultime ore la vicenda che vede protagonista l’ex re dei paparazzi, insieme alla sua ex Nina, la vicenda continua insomma a far parlare di se.-D’Urso (Facebook)La questione è ormai ben nota, l’ex re dei paparazzi, che tra breve a quanto pare dovrà tornare in carcere per scontare una pena di 9 mesi di reclusione, è ormai in conflitto con la showgirl Nina, con la quale ha un figlio, il piccolo Carlos. I due da giorni, si rinfacciano praticamente qualsiasi cosa, dalla loro condizione a quella proprio del piccolo secondo entrambi profondamente colpito dai loro guai personali. La, accusa ...

