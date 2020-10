Detrazioni Irpef 2020 solo con pagamenti tracciabili, cosa cambia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Detrazioni Irpef: dal primo gennaio 2020 non si ha più diritto alle agevolazioni al 19%, da richiedere in sede di dichiarazione dei redditi, per le spese pagate in contanti, né per sé né per i propri familiari a carico. Le ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.Segui Termometro Politico su Google News Detrazioni Irpef: spese sanitarie e pagamenti tracciabili Detrazioni Irpef: importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla possibilità di accedere all’agevolazione al 19%, in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente per le spese sostenute con strumenti di pagamento tracciabili. Dal Fisco, con l’interpello numero 431 ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 ottobre 2020): dal primo gennaionon si ha più diritto alle agevolazioni al 19%, da richiedere in sede di dichiarazione dei redditi, per le spese pagate in contanti, né per sé né per i propri familiari a carico. Le ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.Segui Termometro Politico su Google News: spese sanitarie e: importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla possibilità di accedere all’agevolazione al 19%, in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente per le spese sostenute con strumenti di pagamento. Dal Fisco, con l’interpello numero 431 ...

Il governo cerca di far ripartire l'economia puntando anche sul lavoro dei giovani. Nella legge di bilancio entra infatti un nuovo incentivo per le assunzioni. Dall'anno prossimo ...

Macchia (CISL): “La non rinviabile riforma fiscale opportunità di giustizia economica e sociale”

A questo processo di concentrazione di ricchezza ha senza alcun dubbio contribuito il fatto che l’Italia ha la maglia nera in Europa per l’evasione fiscale pari 110 miliardi di euro ogni anno, con 35 ...

