Covid, il primario di Verona: “Pronti soccorsi strapieni, termino una notte allucinante” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il direttore del reparto di pneumologia dell’Azienda ospedaliera di Verona, Claudio Micheletto in un post su Facebook: “Siamo stanchi di rincorrere bufale, vorremmo avere anche qualche verità”. Claudio Micheletto si ‘sfoga’ su Facebook in un post, nelle sue parole i ricordi dell’emergenza di marzo e le paure di quello che stiamo affrontando già ora con … L'articolo Covid, il primario di Verona: “Pronti soccorsi strapieni, termino una notte allucinante” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il direttore del reparto di pneumologia dell’Azienda ospedaliera di, Claudio Micheletto in un post su Facebook: “Siamo stanchi di rincorrere bufale, vorremmo avere anche qualche verità”. Claudio Micheletto si ‘sfoga’ su Facebook in un post, nelle sue parole i ricordi dell’emergenza di marzo e le paure di quello che stiamo affrontando già ora con … L'articolo, ildi: “Prontiunaallucinante” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus la testimonianza di un medico: 'Abbiamo riaperto il reparto Covid, sembra un film già visto' #ANSA - HuffPostItalia : '6 giorni al lavoro con i sintomi covid': primario indagato per epidemia colposa a Belluno - 273_333 : @DiegoFusaro Giuseppe Foti primario anestesia rianimazione del prestigioso presidio di Monza(sulla ventilazione e’… - andrea_falivene : RT @Miti_Vigliero: Primario Verona, 'abbiamo riaperto reparto Covid,notte allucinante' - Ultima Ora - ANSA - rebecca70946718 : RT @GHapix: @MassimGiannini @LaStampa Non muore nessuno per Covid. Finiscila di dire idiozie sennò saremo costretti a chiedere al primario… -