Covid, a Torino la prima spia: "Carabinieri presto, i vicini stanno facendo una festa" (Di lunedì 19 ottobre 2020) La prima delazione sulle feste private fortemente sconsigliate dal Dpcm anti-Covid arriva da Torino, dove i Carabinieri sono stati allertati da un vicino E se la diffusione del virus stesse davvero trasformandosi in una psicosi? Sia chiaro, la situazione è allarmante, i contagi in costante crescita, così come il numero quotidiano di decessi … L'articolo Covid, a Torino la prima spia: "Carabinieri presto, i vicini stanno facendo una festa" proviene da leggilo.org.

