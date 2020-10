Covid a Roma, la mappa dei contagi: ecco i quartieri con più positivi (Di lunedì 19 ottobre 2020) I contagi salgono e tornano davvero a far paura: finiscono sotto stretta osservazione le aree con i numeri peggiori: si va dal Centro, fino alla zona del Nomentano e dell'Aurelio. E' qui, infatti, che ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Isalgono e tornano davvero a far paura: finiscono sotto stretta osservazione le aree con i numeri peggiori: si va dal Centro, fino alla zona del Nomentano e dell'Aurelio. E' qui, infatti, che ...

Adnkronos : #Covid, Dg Umberto I Roma: 'Falsa notizia su cluster neonati positivi' - SkyTG24 : Coronavirus, D’Amato: “Presto Spallanzani farà test per distinguere Covid e influenza” - caritas_milano : Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Questo ci deve indignare #PapaFrancesco Siamo… - ansacalciosport : Covid: Roma; tutti negativi i tamponi della squadra. Solo Diawara e Calafiori restano i positivi tra i giallorossi… - ansacalciosport : Serie A: Sassuolo show insegue Milan, cinquina Roma. Doppietta di Dzeko. Torino in crisi e Fiorentina rimontata: Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Covid Roma, «Autisti stressati dal virus». E Atac arruola gli psicologi Il Messaggero Covid, Ricciardi: «Chiusure mirate per Milano e Napoli: Roma comincia a preoccupare»

«Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di Milano. Non parlerei di Campania, ma parlerei di Napoli e di alcune aree metropolitane, comincerei a preoccuparmi per Roma. Sicuramente ...

Philips: nel III trimestre utile sale del 63,4%, rivede stime al rialzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Philips ha registrato nel terzo trimestre un utile netto in crescita del 63,4% su anno. Il trend e' stato guidato dal settore sanitario, consentendo al ...

«Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di Milano. Non parlerei di Campania, ma parlerei di Napoli e di alcune aree metropolitane, comincerei a preoccuparmi per Roma. Sicuramente ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Philips ha registrato nel terzo trimestre un utile netto in crescita del 63,4% su anno. Il trend e' stato guidato dal settore sanitario, consentendo al ...