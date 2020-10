Coronavirus, la curva è esponenziale oppure no? La questione che divide medici e matematici – L’intervista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, dopo i dati degli ultimi giorni relativi ai contagi da Coronavirus, ha confermato che c’è stata un’accelerazione dei casi: «E’ innegabile – ha detto ai microfoni di Mezz’ora in più -, non direi, però, che è in corso una crescita esponenziale. Serve guardare i numeri con allerta ma non con panico». Questa dichiarazione ha sollevato gli stessi dubbi che si riproponevano la scorsa primavera. Curve lineari o logaritmiche, crescite esponenziali o plateau. Qual è la giusta rappresentazione grafica di questa fase dell’epidemia? «Quello che dice Locatelli è sbagliato e influenza le persone in modo negativo: rischiamo di ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020), ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, dopo i dati degli ultimi giorni relativi ai contagi da, ha confermato che c’è stata un’accelerazione dei casi: «E’ innegabile – ha detto ai microfoni di Mezz’ora in più -, non direi, però, che è in corso una crescita. Serve guardare i numeri con allerta ma non con panico». Questa dichiarazione ha sollevato gli stessi dubbi che si riproponevano la scorsa primavera. Curve lineari o logaritmiche, crescite esponenziali o plateau. Qual è la giusta rappresentazione grafica di questa fase dell’epidemia? «Quello che dice Locatelli è sbagliato e influenza le persone in modo negativo: rischiamo di ...

