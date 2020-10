Conte: "Sul Mes la questione non è risolta: aspettiamo gli Stati generali del M5S" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ho risposto a una domanda ma non vuol dire che” la questione del Mes ”è risolta ieri in conferenza stampa. Ci sono le sedi opportune e ci sarà l’opportunità per parlarne. Anzi vi anticipo: siccome le forze di maggioranza hanno chiesto un momento di confronto ritengo quantomeno opportuno un confronto politico per definire le priorità, per definire un patto in vista della fine Legislatura”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando che “in questa fase il M5S ha già fissato un appuntamento importante”, vale a dire gli Stati generali, e come dunque “sia opportuno definire prima questo passaggio, a meno che il Movimento non sia in condizioni per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ho risposto a una domanda ma non vuol dire che” ladel Mes ”ieri in conferenza stampa. Ci sono le sedi opportune e ci sarà l’opportunità per parlarne. Anzi vi anticipo: siccome le forze di maggioranza hanno chiesto un momento di confronto ritengo quantomeno opportuno un confronto politico per definire le priorità, per definire un patto in vista della fine Legislatura”. Lo ha detto il premier Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando che “in questa fase il M5S ha già fissato un appuntamento importante”, vale a dire gli, e come dunque “sia opportuno definire prima questo passaggio, a meno che il Movimento non sia in condizioni per ...

borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - MatteoRichetti : Agli amici del Pd e di IV che twittano indignati per le parole di Conte sul Mes e per lo scaricabarile ai sindaci,… - ricpuglisi : Conte ostaggio dei grillini sul MES. #DPCM - laurazan20 : RT @OGiannino: Beh, non è un ultimatum. Ma Zingaretti si è dovuto render conto che frottole di Conte sul MES sono da irresponsabile, prima… - g_bertoncello : RT @giuslit: Fa piacere registrare che, dopo 8 mesi, anche Conte e Gualtieri siano dell'idea che il sole sorga ad est, così come il #Mes è… -