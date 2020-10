Caro Conte | sul Mes ti boccio Troppi errori da matita blu

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020)presidente, alla tua conferenza stampa di ieri sera, rispondendo ad una domanda sul Mes di Giulio Gambino, direttore dell’agenzia TPI, hai detto, purtroppo, forse perché mal consigliato o perché colto in contropiede su una materia che non domini appieno, come la finanza (nessuno è perfetto), molte cose inesatte e alcune manifestamente sbagliate.Mi permetto di riassumerti, con simpatia, la questione: 1. Il “nuovo Mes” (Enhanced Conditions Credit Line (ECCL)) è conveniente: è infatti un prestito ad interesse oggi pari a zero, o addirittura sotto zero per determinate maturity, mentre l’emissione di BTP di durata analoga costa certamente molto di più in termini di interessi passivi; 2. Non ha particolari condizionalità se non quella di utilizzare le risorse per spese ...