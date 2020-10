Bret Easton Ellis: “Non c’è alcuna differenza tra un agente di borsa a Wall Street e un assassino” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oggi le pagine della cultura de La Stampa sono da urlo. Antonio Monda scrive di Bret Easton Ellis. Monda scrive che il suo American Psycho e il Falò delle vanità di Tom Wolfe è il libro più profondo e illuminante sulla New York degli anni 80. Quando Bret ne parla, si diverte ad alzare il tono della provocazione: «Non c’è alcuna differenza tra un agente di borsa di Wall Street e un assassino: io ho solo portato alle estreme conseguenze questa semplice idea della quale sono convinto». In una intervista rivelò che il personaggio del finanziere assassino era ispirato a suo padre, ma in un’intervista successiva ritrattò tutto dicendo che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oggi le pagine della cultura de La Stampa sono da urlo. Antonio Monda scrive di. Monda scrive che il suo American Psycho e il Falò delle vanità di Tom Wolfe è il libro più profondo e illuminante sulla New York degli anni 80. Quandone parla, si diverte ad alzare il tono della provocazione: «Non c’ètra undidie un assassino: io ho solo portato alle estreme conseguenze questa semplice idea della quale sono convinto». In una intervista rivelò che il personaggio del finanziere assassino era ispirato a suo padre, ma in un’intervista successiva ritrattò tutto dicendo che ...

«A nessuno piace la persona giusta» mi disse Bret Easton Ellis al termine di una cena in un ristorante alla moda di Los Angeles, dove per tutta la serata si era lamentato che gli sembrava presuntuoso ...

