"Az Alkmaar mini-focolaio, la Asl di Napoli non faccia giocare la partita" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Napoli - "Positivi nell' AZ ? Ci vuole un comportamento responsabile: l'Az andrebbe messo in quarantena e si rimanda la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se interviene l' ASL ...

