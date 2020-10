Autostrade, svolta in arrivo? Patto F2i-CDP per l’acquisizione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un’offerta vincolante ad Atlantia per la cessione di Autostrade per l’Italia non è ancora arrivata ma è in dirittura d’arrivo. La holding della famiglia Benetton aveva infatti indicato il 18 ottobre quale termine ultimo per la presentazione della proposta di Cassa Depositi e Prestiti ma importanti novità sono attese dal CdA della controllata del MEF convocato per oggi. Per ragioni tecniche – ci sono da rispettare i tempi delle procedure interne dei fondi coinvolti nell’operazione – c’è la possibilità che non si giunga all’offerta nella giornata odierna ma serve comunque un impegno deciso da parte di CDP per consentire ad Atlantia per rinviare l’assemblea della società, in programma il 30 ottobre proprio per deliberare in merito alla procedura di vendita. In ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un’offerta vincolante ad Atlantia per la cessione diper l’Italia non è ancora arrivata ma è in dirittura d’. La holding della famiglia Benetton aveva infatti indicato il 18 ottobre quale termine ultimo per la presentazione della proposta di Cassa Depositi e Prestiti ma importanti novità sono attese dal CdA della controllata del MEF convocato per oggi. Per ragioni tecniche – ci sono da rispettare i tempi delle procedure interne dei fondi coinvolti nell’operazione – c’è la possibilità che non si giunga all’offerta nella giornata odierna ma serve comunque un impegno deciso da parte di CDP per consentire ad Atlantia per rinviare l’assemblea della società, in programma il 30 ottobre proprio per deliberare in merito alla procedura di vendita. In ...

infoiteconomia : Autostrade, ecco la svolta: un patto F2i-Cdp per l acquisizione - piave79 : Autostrade, ecco la svolta: un patto F2i-Cdp per l’acquisizione - ignacioolguin : RT @ilmessaggeroit: #autostrade, ecco la svolta: un patto F2i-Cdp per l’acquisizione - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #autostrade, ecco la svolta: un patto F2i-Cdp per l’acquisizione - ilmessaggeroit : #autostrade, ecco la svolta: un patto F2i-Cdp per l’acquisizione -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade svolta Autostrade, svolta in arrivo? Patto F2i-CDP per l’acquisizione QuiFinanza Al Volvo Studio Milano va in scena la sicurezza. Quella di tutta la famiglia in auto il tema del primo “Talk”

L'evento si è svolto in due parti ... nel 21% su strade extraurbane nel 5,2% su autostrade e raccordi. Quanto alle cause, al primo posto (15,1% del totale) troviamo la distrazione, seguita ...

Autostrade, svolta in arrivo? Patto F2i-CDP per l’acquisizione

Un’offerta vincolante ad Atlantia per la cessione di Autostrade per l’Italia non è ancora arrivata ma è in dirittura d’arrivo. La holding della famiglia Benetton aveva infatti indicato il 18 ottobre ...

L'evento si è svolto in due parti ... nel 21% su strade extraurbane nel 5,2% su autostrade e raccordi. Quanto alle cause, al primo posto (15,1% del totale) troviamo la distrazione, seguita ...Un’offerta vincolante ad Atlantia per la cessione di Autostrade per l’Italia non è ancora arrivata ma è in dirittura d’arrivo. La holding della famiglia Benetton aveva infatti indicato il 18 ottobre ...