Virtus Bologna-Reggio Emilia oggi in tv | data | orario e diretta streaming basket Serie A1 2020 2021

(Di domenica 18 ottobre 2020) Segafredoe Unahotelsscendono in campo nel quarto turno del campionato diA1. Dopo l’inaspettata sconfitta contro Cremona, i ragazzi di Djordjevic vogliono risollevare la testa nel confronto tra squadrene contro. I biancorossi hanno solo due punti al momento, ma sin dalla Supercoppa hanno mostrato un ottimocon il quale proveranno a giocarsi un posto ai playoff. Domenica 18 ottobre alle ore 17.00 inizierà il match che potrete seguire intv su Eurosport 2 ed in livesu Eurosport Player. Domenica 18 ottobre, Ore 17.00 –Segafredo ...

Partito in quintetto base con l'altro ex Virtus Bologna Kravish, Michele ha disputato un'ottima gara con 15 punti, 2 rimbalzi e 3 assist all'attivo in 24'09". A metà del secondo quarto, ha realizzato ...Partito in quintetto base con l'altro ex Virtus Bologna Kravish, Michele ha disputato un'ottima gara con 15 punti, 2 rimbalzi e 3 assist all'attivo in 24'09". A metà del secondo quarto, ha realizzato ...