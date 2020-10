VIDEO – ‘Zecca’ a Napoli | 1 milione falso e 4 arresti in famiglie con RdC

Leggi su ladenuncia

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica diNord, i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno tratto in arresto in flagranza quattro persone, residenti in, per i reati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Il comando provinciale partenopeo della Guardia di Finanza rende noto: “Gli indagati sono stati sopresi e tratti in arresto mentre erano intenti a stampare e confezionare le banconote della nuova serie ‘Europa’, pronte per essere illecitamente immesse nel circuito legale. All’interno dell’opificio, ricavato in un appartamento sito nella zona Est di, sono state rinvenute oltre 68.000 banconote contraffatte – di pregevole ...