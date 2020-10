Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 18 OTTOBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; NON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE LA CIRCONE E’ NELLA NORMA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI, O LE LINEE BUS DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE; SEMPRE PER LAVORI A PARTIRE DAL PROSSIMO 29 NOVEMBRE SARA’ CHIUSA ANCHE LA STAZIONE POLICLINICO. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA ...