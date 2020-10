Ultime Notizie Roma del 18-10-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riunito a Palazzo Chigi capi delegazione dei partiti di maggioranza il ministro degli affari regionali Francesco boccia il Sottosegretario Riccardo Fraccaro per affrontare i nuovi dpcm sul covid in vista della conferenza di stasera in cui illustra le nuove misure il ministro De Micheli fa sapere che non ci dovrebbe essere una riduzione della capacità dei mezzi pubblici ma Entrate scaglionate per le scuole superiori incremento dello Smart Working e maggiori controlli nelle banchine delle metropolitane in mattinata confronto con le regioni possibile una stretta alla movida ma solo nelle zone in cui si è maggiore il rischio di assembramento e governatori hanno chiesto di valutare per i locali pubblici di consentire a partire ...