Trasformare il dolore in un superpotere “Rising Phoenix” | le paralimpiadi | la disabilità e l’eroismo

(Di domenica 18 ottobre 2020) La storia del movimento paralimpico dal dopoguerra fino alle olimpiadi di Rio 2016. In un documentario Netflix che alterna interviste a testimoni privilegiati e atleti dotati di una forza quasi sovrumana, ci propone di spostare la soglia della nostra concezione di limite

vespergeist : @LaMerlettaia L’uomo si comporta allo stesso modo, la capacità che ha di trasformare il reale per ora, con tutta l’… - DonBastiano1 : @rschrae16 Ti consiglio questo, sul tema ?? - GM19761 : RT @tizianasullalun: @mari99593973 E' un uomo che ha ammesso i suoi errori e se ripensa al passato(divorato dalla voglia di lavorare e senz… - tizianasullalun : @mari99593973 E' un uomo che ha ammesso i suoi errori e se ripensa al passato(divorato dalla voglia di lavorare e s… - ViloAngela : Il microfono di Dayane era chiuso, raccontava di avere allontanato ogni energia negativa durante la gravidanza x tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasformare dolore

L'Eco di Bergamo

Daily Routine dei MASBEDO partecipa al primo progetto promosso dalla Fondazione In Between Art Film: Mascarilla 19 – Codes of Domestic Violence, a cura di Leonardo Bigazzi, Alessandro Rabottini e Paol ...Comune di Firenze Morte Donatella Carmi, il cordoglio del sindaco, del vicesindaco e dell’assessore alla cultura "Figura centrale della vita e della cultura cittadina" “Con gr ...