Torino-Cagliari 2-3 | il tabellino

(Di domenica 18 ottobre 2020)- Dopo la terza sconfitta di fila per ilè crisi nera. All'Olimpico Grande, nonostante un grande Belotti , doppietta, primo gol su rigore, vince 3-2 il. Per i sardi ...

Sprofonda il Torino che perde in casa anche con il Cagliari. 3-2 per i sardi. Belotti segna subito su rigore, poi Joao Pedro e Simeone ribaltano il punteggio. Dopo l’intervallo ancora in gol Belotti e ...Cagliari di nuovo in vantaggio e doccia gelata per il Torino. Ora i padroni di casa tentano il tutto per tutto. E’ il solito Belotti a trascinare i suoi. Prima il numero 9 sfiora la porta con un colpo ...