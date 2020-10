Stasera l’annuncio di Conte. In arrivo nuove misure per fronteggiare l’epidemia. Ipotesi chiusura bar e locali alle 21 (Di domenica 18 ottobre 2020) In arrivo nuove misure per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus. Ad annunciarle, questa sera, sarà il premier Giuseppe Conte. Fonti di Palazzo Chigi hanno specificato che “è iniziato ieri sera un confronto con i capi delegazione, proseguito oggi con le Regioni, gli Enti locali e anche con il Cts per ascoltare le voci dei territori e degli esperti in modo da approntare le soluzioni migliori per affrontare questa nuova ondata di contagio e tutelare nel modo più efficace gli interessi sanitari e socio-economici di tutti i cittadini”. “Le uniche misure di restrizione veritiere – ha fatto sapere il Governo – saranno quelle Contenute nel dPCM che verrà emanato non appena definito il quadro di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Inperl’epidemia di Coronavirus. Ad annunciarle, questa sera, sarà il premier Giuseppe. Fonti di Palazzo Chigi hanno specificato che “è iniziato ieri sera un confronto con i capi delegazione, proseguito oggi con le Regioni, gli Entie anche con il Cts per ascoltare le voci dei territori e degli esperti in modo da approntare le soluzioni migliori per affrontare questa nuova ondata di contagio e tutelare nel modo più efficace gli interessi sanitari e socio-economici di tutti i cittadini”. “Le unichedi restrizione veritiere – ha fatto sapere il Governo – saranno quellenute nel dPCM che verrà emanato non appena definito il quadro di ...

