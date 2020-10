Serie A, Roma-Benevento: quote dei bookmakers e probabili formazioni. Le scelte di Fonseca e Inzaghi (Di domenica 18 ottobre 2020) Tutto pronto per Roma-Benevento. Archiviata la sosta delle Nazionali, i giallorossi stasera sono pronti a tornare all’Olimpico per il match contro gli uomini di Pippo Inzaghi: il match, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una sfida totalmente a favore dei padroni di casa. Il segno1, infatti, è offerto a 1.32, il segno X a 5.50, e infine, il segno 2 a 9.00.Il forfait di Smalling - out a causa di una leggera distorsione al ginocchio venerdì mattina - rilancia una difesa super giovane con Kumbulla, Mancini e Ibanez. In attacco invece Paulo Fonseca si affiderà alla grande esperienza con Dzeko e Pedro, che con Mkhitaryan rappresentano il ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) Tutto pronto per. Archiviata la sosta delle Nazionali, i giallorossi stasera sono pronti a tornare all’Olimpico per il match contro gli uomini di Pippo: il match, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Lee i pronostici deiprevedono una sfida totalmente a favore dei padroni di casa. Il segno1, infatti, è offerto a 1.32, il segno X a 5.50, e infine, il segno 2 a 9.00.Il forfait di Smalling - out a causa di una leggera distorsione al ginocchio venerdì mattina - rilancia una difesa super giovane con Kumbulla, Mancini e Ibanez. In attacco invece Paulosi affiderà alla grande esperienza con Dzeko e Pedro, che con Mkhitaryan rappresentano il ...

