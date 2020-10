Papa Francesco | Pagare le tasse è un dovere

Leggi su agi

(Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - "le; undei cittadini, come anche l'osservanza delle leggi giuste dello Stato". Lo ha dettoprima della recita dell'Angelus. Il brano del Vangelo commentato oggi prima dell'Angelus; uno dei più noti in assoluto: la domanda - fraudolente - rivolta a Cristo sull'opportunità per gli ebrei sottoposti alla dominazione romana diil tributo ai Romani invasori. "A quel tempo, in Palestina, la dominazione dell'impero romano era mal tollerata, anche per motivi religiosi", ha sottolineato Bergoglio, "si capisce. erano invasori. er la popolazione, il culto dell'imperatore, sottolineato anche dalla sua immagine sulle monete, era un'ingiuria al Dio d'Israele". Quella moneta ...