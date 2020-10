LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: inizia il warm-up (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, tutti in pista! 10.30 Bandiera verde! inizia la sessione! 10.28 I piloti si preparano per scendere in pista. 10.27 Nel frattempo si è concluso il turno della Moto3 con il miglior tempo di Raul Fernandez, che ha registrato un crono più lento di 1″5 rispetto alla sua pole position di ieri. 10.24 Nonostante lo slittamento in avanti di un’ora di tutto il programma odierno, le temperature di questo warm-up della Moto2 sono ancora abbastanza basse e quindi le prestazioni non saranno così indicative in ottica gara, che si svolgerà in un clima decisamente più mite. 10.20 Ricordiamo i risultati delle qualifiche di ieri, che hanno stabilito la composizione della griglia di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, tutti in pista! 10.30 Bandiera verde!la sessione! 10.28 I piloti si preparano per scendere in pista. 10.27 Nel frattempo si è concluso il turno della Moto3 con il miglior tempo di Raul Fernandez, che ha registrato un crono più lento di 1″5 rispetto alla sua pole position di ieri. 10.24 Nonostante lo slittamento in avanti di un’ora di tutto il programma odierno, le temperature di questo-up dellasono ancora abbastanza basse e quindi le prestazioni non saranno così indicative in ottica gara, che si svolgerà in un clima decisamente più mite. 10.20 Ricordiamo i risultati delle qualifiche di ieri, che hanno stabilito la composizione della griglia di ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Aragon 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Si gareggia al MotorLand di Alcañiz per il quintultimo appunt ...

con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da ...

