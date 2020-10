Emergenza Covid-19: Professor Bassetti, “Va fatto qualcosa, la situazione è rapidamente peggiorata, non ci aspettavamo numeri così importanti, così presto” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, da sempre molto realista sulla situazione epidemiologica in Italia, è molto preoccupato per i contagi in grande aumento nel nostro paese. Il direttore ha voluto precisare che “L’ipotesi del coprifuoco dopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all’area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c’è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare”. Bassetti ha voluto sottolineare che non si aspettava che i numeri in ... Leggi su baritalianews (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo, da sempre molto realista sullaepidemiologica in Italia, è molto preoccupato per i contagi in grande aumento nel nostro paese. Il direttore ha voluto precisare che “L’ipotesi del coprifuoco dopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all’area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c’è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare”.ha voluto sottolineare che non si aspettava che iin ...

