Covid, Massimo Giannini in terapia intensiva. Rabbia e accuse: “Non è stato fatto nulla, siamo nei guai” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore della Stampa, Massimo Giannini, sta male, malissimo. Ha il Covid da quindici giorni e da cinque è in terapia intensiva in un ospedale torinese, da dove, oggi, ha dettato per il giornale che dirige, La Stampa, un durissimo editoriale di Rabbia e protesta. Che parte con un racconto personale , umano e commovente, che fa giustizia di quell’atteggiamento superficiale e rancoroso che lo aveva portato, nei mesi scorsi, a scaricare le colpe del coronavirus sul centrodestra con pesanti ironie su Salvini. Massimo Giannini e l’allarme Covid “Scusate se riparlo di me. Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro. Gli ultimi cinque ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore della Stampa,, sta male, malissimo. Ha ilda quindici giorni e da cinque è inin un ospedale torinese, da dove, oggi, ha dettato per il giornale che dirige, La Stampa, un durissimo editoriale die protesta. Che parte con un racconto personale , umano e commovente, che fa giustizia di quell’atteggiamento superficiale e rancoroso che lo aveva portato, nei mesi scorsi, a scaricare le colpe del coronavirus sul centrodestra con pesanti ironie su Salvini.e l’allarme“Scusate se riparlo di me. Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro. Gli ultimi cinque ...

petergomezblog : Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstiz… - Adnkronos : #MassimoGiannini: 'Da 5 giorni in terapia intensiva, #Covid infido' - RaiNews : 'Ci siamo dimenticati tutto' - arual812 : RT @vivranda: L’editoriale di Massimo Giannini ricoverato in terapia intensiva per il covid, leggete è importante - SecolodItalia1 : Covid, Massimo Giannini in terapia intensiva. Rabbia e accuse: “Non è stato fatto nulla, siamo nei guai”… -