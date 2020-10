Covid, ancora casi in aumento, 11.705: decessi 69 (Di domenica 18 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Sono 11.705 i nuovi contagi da coronavirus registrati in 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 10.925 di ieri. Sono di meno, invece, i tamponi eseguiti: 146.541, mentre ieri avevano toccato la cifra record di 165.837. Sono 69 i morti, 45 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 18 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Sono 11.705 i nuovi contagi da coronavirus registrati in 24 ore in Italia, inrispetto ai 10.925 di ieri. Sono di meno, invece, i tamponi eseguiti: 146.541, mentre ieri avevano toccato la cifra record di 165.837. Sono 69 i morti, 45 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della … Impronta Unika.

