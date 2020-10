Coronavirus: sempre più contagi in Veneto, 800 in 24 ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Veneto ha registrato 800 nuovi contagiati in 24 ore: lo rende noto la Regione, precisando che il numero di infetti dall’inizio dell’epidemia (compresi guariti e vittime) sale a 35.851. Si contano anche 9 decessi, che portano il dato dei morti a 2.256. Aumenta anche il numero dei ricoveri: sono 467 oggi le persone nei reparti non critici, 44 più di ieri, e 52 i pazienti in terapia intensiva (+2). Sono in calo i soggetti in isolamento domiciliare, 13.809 (-442), dei quali 5.0103 positivi.L'articolo Coronavirus: sempre più contagi in Veneto, 800 in 24 ore MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilha registrato 800 nuoviati in 24 ore: lo rende noto la Regione, precisando che il numero di infetti dall’inizio dell’epidemia (compresi guariti e vittime) sale a 35.851. Si contano anche 9 decessi, che portano il dato dei morti a 2.256. Aumenta anche il numero dei ricoveri: sono 467 oggi le persone nei reparti non critici, 44 più di ieri, e 52 i pazienti in terapia intensiva (+2). Sono in calo i soggetti in isolamento domiciliare, 13.809 (-442), dei quali 5.0103 positivi.L'articolopiùin, 800 in 24 ore MeteoWeb.

Fabrizio Corona ha annunciato, nei giorni scorsi, di essere positivo al Covid-19 e dovrebbe stare in isolamento ... solo mal di gola, umore sempre buono, livello di incazzatura altissimo.

Antonio Ricci positivo al Covid-19, ricoverato in via precauzionale ad Albenga

Il Coronavirus arriva anche a Striscia la Notizia ... Ricci resta così sotto osservazione nell’ospedale della città delle cento torri, in cui è nato ed a cui è sempre rimasto molto vicino, come ...

Fabrizio Corona ha annunciato, nei giorni scorsi, di essere positivo al Covid-19 e dovrebbe stare in isolamento ... solo mal di gola, umore sempre buono, livello di incazzatura altissimo.

Il Coronavirus arriva anche a Striscia la Notizia ... Ricci resta così sotto osservazione nell'ospedale della città delle cento torri, in cui è nato ed a cui è sempre rimasto molto vicino, come ...