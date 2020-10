"Ci sono momenti in cui non riesci a essere positiva". E il dramma di Federica Panicucci - (Di domenica 18 ottobre 2020) Carlo Lanna Il dolore per la morte del padre è ancora molto forte e ora Federica Panicucci lo rivela a Verissimo e negli studi Mediaset non riesce a contenere le lacrime Federica Panicucci non è riuscita a contenere le lacrime durante la sua ultima apparizione televisiva. La conduttrice di Mattino 5 è stata ospite nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin nella puntata che è stata trasmessa sabato 17 ottobre. La Panicucci è intervenuta a Verissimo per presentare il suo nuovo libro, dal titolo "Il coraggio di essere felici", un racconto molto intimo e personale, e durante l’intervista non ha contenere le emozioni tanto è vero che anche la Toffanin, alla fine, ha ceduto alle lacrime. Si sono toccati argomenti ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Carlo Lanna Il dolore per la morte del padre è ancora molto forte e oralo rivela a Verissimo e negli studi Mediaset non riesce a contenere le lacrimenon è riuscita a contenere le lacrime durante la sua ultima apparizione televisiva. La conduttrice di Mattino 5 è stata ospite nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin nella puntata che è stata trasmessa sabato 17 ottobre. Laè intervenuta a Verissimo per presentare il suo nuovo libro, dal titolo "Il coraggio difelici", un racconto molto intimo e personale, e durante l’intervista non ha contenere le emozioni tanto è vero che anche la Toffanin, alla fine, ha ceduto alle lacrime. Sitoccati argomenti ...

