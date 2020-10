Chiusure a mezzanotte e non più di 6 persone a tavola: le norme del nuovo decreto (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in diretta le norme contenute nel nuovo decreto. La decisione è arrivata dopo due giorni di incontri, confronti e scontri tra Governo, Cts e Regioni. Tanti i nodi portati al pettine per evitare che la seconda ondata prenda il controllo in modo violento, come accaduto la scorsa primavera. Conte come prima cosa ha scongiurato un ritorno del lockdown in quanto la priorità di tutti, al momento, è quella di conciliare salute ed economia e scongiurare un tracollo. Mascherine obbligatorie Come nel precedente decreto, resta l’obbligo di mascherine al chiuso e all’aperto, con la sola esclusione per chi fa attività sportiva singola come jogging o footing. Il Presidente del Consiglio Conte ha ribadito le ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in diretta lecontenute nel. La decisione è arrivata dopo due giorni di incontri, confronti e scontri tra Governo, Cts e Regioni. Tanti i nodi portati al pettine per evitare che la seconda ondata prenda il controllo in modo violento, come accaduto la scorsa primavera. Conte come prima cosa ha scongiurato un ritorno del lockdown in quanto la priorità di tutti, al momento, è quella di conciliare salute ed economia e scongiurare un tracollo. Mascherine obbligatorie Come nel precedente, resta l’obbligo di mascherine al chiuso e all’aperto, con la sola esclusione per chi fa attività sportiva singola come jogging o footing. Il Presidente del Consiglio Conte ha ribadito le ...

