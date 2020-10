Che Tempo che fa, Jane Fonda ispira tutti con il messaggio di solidarietà femminile per Greta (Di domenica 18 ottobre 2020) Una vera e propria star internazionale quella accolta da Fabio Fazio, seppur solo in collegamento video, a Che Tempo che Fa. Il presentatore, infatti, ha avuto il piacere di intervistare la bravissima ed energica Jane Fonda, attrice che ha conquistato il pubblico mondiale con grandi successi che hanno fatto la storia del cinema. Jane Fonda, negli anni, ha conquistato grandissimi successi: Premi Oscar, Golden Globe, Emmy Award, il Leone D’Oro e il David di Donatello riempiono la lista dei premi che ha ritirato e che ha meritato. Ma tra i suoi interessi non c’è solo la carriera ad Hollywood. Generosa e attenta a ciò che la circonda, l’attrice è sempre pronta ad attivarsi per dare il suo contribuito per le cause che ritiene giuste e per aiutare il prossimo. Per questo ... Leggi su dilei (Di domenica 18 ottobre 2020) Una vera e propria star internazionale quella accolta da Fabio Fazio, seppur solo in collegamento video, a Cheche Fa. Il presentatore, infatti, ha avuto il piacere di intervistare la bravissima ed energica, attrice che ha conquistato il pubblico mondiale con grandi successi che hanno fatto la storia del cinema., negli anni, ha conquistato grandissimi successi: Premi Oscar, Golden Globe, Emmy Award, il Leone D’Oro e il David di Donatello riempiono la lista dei premi che ha ritirato e che ha meritato. Ma tra i suoi interessi non c’è solo la carriera ad Hollywood. Generosa e attenta a ciò che la circonda, l’attrice è sempre pronta ad attivarsi per dare il suo contribuito per le cause che ritiene giuste e per aiutare il prossimo. Per questo ...

borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - acmilan : ?? 45' FINE PRIMO TEMPO ?? Che Derby, che Milan! ???? #MilanInter 3-1 #FollowTheRossonere #SempreMilan - you_trend : ?? Carlo Calenda, ospite di 'Che tempo che fa', ha confermato la candidatura a sindaco di Roma - josedema : Il tifoso medio si esalta per i risultati della propria squadra come se fossero meriti suoi, è fiero. Allo stesso t… - BirgerJarl28 : RT @borghi_claudio: È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello che d… -