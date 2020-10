Calendario Serie A oggi: orari partite, tv, streaming, programma Sky e DAZN (18 ottobre) (Di domenica 18 ottobre 2020) Quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2020 che, dopo gli anticipi di ieri, oggi prosegue con ben cinque match in programma. Andiamo a vedere quali saranno le partite, gli orari e le coperture tv e streaming fra Sky e DAZN. Ad aprire la domenica ci penserà l’anticipo delle 12.30 fra Bologna e Sassuolo, che sarà visibile su DAZN al pari del duello fra Spezia e Fiorentina delle ore 15, sfida da giocarsi in contemporanea a Torino-Cagliari, incontro che però si potrà osservare su Sky.Dalle 18 in poi, gran finale di serata sulla pay tv con le sfide Udinese-Parma e Roma-Benevento, quest’ultimo sarà il posticipo delle ore 20.45. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Quarta giornata di gare nellaA di calcio 2020 che, dopo gli anticipi di ieri,prosegue con ben cinque match in. Andiamo a vedere quali saranno le, glie le coperture tv efra Sky e. Ad aprire la domenica ci penserà l’anticipo delle 12.30 fra Bologna e Sassuolo, che sarà visibile sual pari del duello fra Spezia e Fiorentina delle ore 15, sfida da giocarsi in contemporanea a Torino-Cagliari, incontro che però si potrà osservare su Sky.Dalle 18 in poi, gran finale di serata sulla pay tv con le sfide Udinese-Parma e Roma-Benevento, quest’ultimo sarà il posticipo delle ore 20.45. Attiva ora. Guarda 3di ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie tv Netflix giugno 2020: calendario uscite e trame principali - #Serie #Netflix #giugno #2020: - zazoomblog : Serie tv Netflix giugno 2020: calendario uscite e trame principali - #Serie #Netflix #giugno #2020: - florabarral : @piero100fanti @Diei_Viai_Dii Per quanto mi riguarda dovrebbe cominciare a rivedere le due idee, visto che non funz… - Brundisiumnet : Serie D Girone H: calendario e classifica - - SaraD0705 : @sunkencondos Potremmo considerare, su queste basi, non onesta una sfida anche quando (per esempio) una squadra ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, le partite e gli orari della 4^ giornata Sky Sport Calendario Serie A oggi: orari partite, tv, streaming, programma Sky e DAZN (18 ottobre)

Quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2020 che, dopo gli anticipi di ieri, oggi prosegue con ben cinque match in programma. Andiamo a vedere quali saranno le partite, gli orari e le ...

Sky o DAZN? Calendario e programma tv dalla 4^ alla 16^ giornata di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei prossimi turni del massimo campionato 2020/21, fino al sedicesimo weekend di gare. Di seguito il programma ...

Quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2020 che, dopo gli anticipi di ieri, oggi prosegue con ben cinque match in programma. Andiamo a vedere quali saranno le partite, gli orari e le ...Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei prossimi turni del massimo campionato 2020/21, fino al sedicesimo weekend di gare. Di seguito il programma ...