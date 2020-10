Calenda ha deciso. Si candiderà a sindaco di Roma. “Un dovere e una grande avventura. Auspico che ci sia un ampio appoggio” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Ho deciso, mi candiderò per fare il sindaco di Roma perché penso che chi ha una possibilità di prendere la città dove è nata la cultura occidentale deve farlo: è un dovere e lo farò e sarà una grande avventura. Il Pd dovrebbe appoggiarmi se pensano che sia la persona adatta per governare Roma. La gestione dei Cinque Stelle è stata disastrosa, con la Raggi è peggiorato tutto”. E’ quanto ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Che tempo che fa. “Partecipiamo a un tavolo con tutte le forze del centrosinistra – ha aggiunto -, Auspico che ci sia un ampio appoggio perché rimettere a posto questa città ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) “Ho, mi candiderò per fare ildiperché penso che chi ha una possibilità di prendere la città dove è nata la cultura occidentale deve farlo: è une lo farò e sarà una. Il Pd dovrebbe appoggiarmi se pensano che sia la persona adatta per governare. La gestione dei Cinque Stelle è stata disastrosa, con la Raggi è peggiorato tutto”. E’ quanto ha detto il leader di Azione, Carlo, a Che tempo che fa. “Partecipiamo a un tavolo con tutte le forze del centrosinistra – ha aggiunto -,che ci sia unappoggio perché rimettere a posto questa città ...

