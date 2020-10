“Una mafiosa in meno”: la disumanità dei social di fronte alla morte di Jole Santelli (Di sabato 17 ottobre 2020) Il dolore per la scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha unito unanimemente le forze politiche che, almeno per qualche giorno, hanno sotterrato attriti, asce di guerra, differenze e distinguo all’insegna della dignità e del rispetto. Lo stesso “mood” non si è avuto sui social network, dove, come spesso accade, si è riversato il peggio dell’animo umano. Polemiche per il cambio di nome del gruppo Facebook sulla Santelli Il gruppo Facebook (non ufficiale, spontaneo) titolato “Amministrazione Jole Santelli per la Regione Calabria”, con oltre 7.000 iscritti, a poche ore dalla notizia del decesso della governatrice ha cambiato nome in “Amministrazione Nino Spirlì per la Regione ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020) Il dolore per la scomparsa della presidente della Regione Calabriaha unito unanimemente le forze politiche che, almeno per qualche giorno, hanno sotterrato attriti, asce di guerra, differenze e distinguo all’insegna della dignità e del rispetto. Lo stesso “mood” non si è avuto suinetwork, dove, come spesso accade, si è riversato il peggio dell’animo umano. Polemiche per il cambio di nome del gruppo Facebook sullaIl gruppo Facebook (non ufficiale, spontaneo) titolato “Amministrazioneper la Regione Calabria”, con oltre 7.000 iscritti, a poche ore dnotizia del decesso della governatrice ha cambiato nome in “Amministrazione Nino Spirlì per la Regione ...

