Tempi rapidi e tracciamento perfetto: all'Università della Calabria la app SmartCampus vince la prova sul campo (Di sabato 17 ottobre 2020) Sviluppata da due aziende informatiche, deve essere scaricata da tutti gli studenti per frequentare le lezioni e usufruire di mense e biblioteche dell'Ateneo. Dopo che cinque ragazzi sono risultati positivi al Covid19, grazie alla app, nel giro di poche ore l'Università è stata... Leggi su repubblica (Di sabato 17 ottobre 2020) Sviluppata da due aziende informatiche, deve essere scaricata da tutti gli studenti per frequentare le lezioni e usufruire di mense e biblioteche dell'Ateneo. Dopo che cinque ragazzi sono risultati positivi al Covid19, grazie alla app, nel giro di poche ore l'; è stata...

BeppeSala : Chiedo al Parlamento di accelerare la discussione sul disegno di legge Zan e di farlo in tempi rapidi, superando gl… - psiconautis : RT @BeppeSala: Chiedo al Parlamento di accelerare la discussione sul disegno di legge Zan e di farlo in tempi rapidi, superando gli ostruzi… - CislNazionale : RT @FIMCislStampa: #Goldoni ??: @ferdi_uliano #Fim Cisl ?? tempi più rapidi per concretizzare gli interessamenti industriali - micratti73 : RT @OGiannino: Il mondo ci invidia. Allo Stato i soldi pubblici anti Covid basta stanziarli. Mica poi sa spenderli coi tempi rapidi dell’em… - ivocamic : @attiliolioi Verissimo. Ma l'emergenza covid poteva essere l'occasione per farlo in tempi rapidi invece siamo ancora così. Grazie Zingaretti -

Ultime Notizie dalla rete : Tempi rapidi Sanità a due velocità in Lombardia: nel privato tamponi in tempi rapidi, ma i costi sono alti Fanpage.it Allarme Pd sui contagi: "La Camera verso il punto di non ritorno"

accettando che il Parlamento si blocchi”, aggiunge l’esponente dem che chiede tempi rapidi. “Eventuali audizioni di esperti, una volta deciso il se, devono servire – spiega - solo a stabilire il modo ...

Lavoro: Rosolen, 9 mln da Fse per incentivi a imprese e smart working

Trieste, 17 ott - Sei milioni di euro per incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e tre ...

accettando che il Parlamento si blocchi”, aggiunge l’esponente dem che chiede tempi rapidi. “Eventuali audizioni di esperti, una volta deciso il se, devono servire – spiega - solo a stabilire il modo ...Trieste, 17 ott - Sei milioni di euro per incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e tre ...