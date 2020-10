Si fingono agenti finanziari | in due denunciati dai carabinieri di Torella dei Lombardi

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiSono stati smascherati grazie alle indagini condotte daidella Stazione didei. Si tratta di una 50enne di Torino e di un 65enne della provincia di Lucca che, dopo aver pubblicato su Facebook l'annuncio per ottenere velocemente finanziamenti a tassi agevolatissimi, venivano contattati da un uomo di Castelfranci (Av). Con artifizi e raggiri riuscivano così a conquistare la fiducia della donna che, a fronte di un prestito di 10mila euro, la convincevano a farsi accreditare, mediante versamenti su carta prepagata a loro intestata, circa 500 euro, necessari per "istruire la pratica". Ma, ricevuto il denaro, i malfattori si rendevano irreperibili. Solo a questo punto la vittima non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata e non esitava a