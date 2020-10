Salernitana-Pisa 4-1 | show granata all’Arechi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020) All’ Arechi lademolisce ilper 4-1 conquistando la seconda vittoria consecutiva stagionale che la proietta in vetta alla classifica dopo tre giornate. Decidono le doppiette di Tutino e Kupisz. Chi è stato l’uomo partita? Il protagonista indiscusso del match è stato l’attaccante della, Gennaro Tutino. Ha realizzato una doppietta, portandosi cosi a 3 reti in due partite, e soprattutto ha dimostrato di essere quel bomber di razza che icercavano da tempo. La Partita Su un campo pesante per la pioggia delle ultime ore, è ilad essere più aggressivo con Lisi e Gucher che però non hanno fortuna. Provano a rispondere icon Djuric al 20′, ma il suo colpo di testa si ...