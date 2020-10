Roma, possibile cessione a Gennaio per Pau Lopez (Di sabato 17 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha deciso di promuovere Mirante a titolare e per questo motivo la Roma potrebbe cedere Pau Lopez a Gennaio. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Pau Lopez a Gennaio. Il portiere spagnolo ha perso il ruolo da titolare e se la situazione non dovesse cambiare potrebbe essere lui a chiedere di essere ceduto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha deciso di promuovere Mirante a titolare e per questo motivo lapotrebbe cedere Pau. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, lapotrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Pau. Il portiere spagnolo ha perso il ruolo da titolare e se la situazione non dovesse cambiare potrebbe essere lui a chiedere di essere ceduto. Leggi su Calcionews24.com

danieleviotti : Molto giornali parlano di @CarloCalenda come possibile candidato sindaco di Roma. Sono convinto che egli stesso al… - Artemisia_99 : Pure Calenda possibile candidato a sindaco di Roma. Mi chiedo cosa abbiamo fatto di male noi romani per meritarci tutto questo. - Claudio93118992 : @Marty_Loca80 @spqr1983 @Sardanapalooo @Gazzetta_it @OfficialASRoma Licenziato per giusta causa . Più lontano da Roma possibile - Doc_DoGrey : RT @LeitnerMaria: Una vergogna , a Roma possibile che non si riesca a conciliare micromobilita con tutela delle persone più deboli? https:/… - fvansesca : è un fatto grave, però viene anche da chiedersi come sia possibile che dei cinghiali siano arrivati a un passo dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma possibile Roma, possibile cessione a Gennaio per Pau Lopez Calcio News 24 Usa 2020, Trump: famiglia Biden un'impresa criminale, arrestateli

Coronvirus, Fontana su possibili chiusure: "Servono indennizzi per imprese e lavoratori" "Le misure ipotizzate dal Governo, secondo quanto anticipatoci soltanto a voce, dal presidente Conte e dai ...

Covid, attesa decisione del governo su coprifuoco e lockdown: le possibili restrizioni

“C’è una crescita veloce, ma non enorme”, ha detto all’ANSA il fisico Enzo Marinari, dell’Università Sapienza di Roma. Il governo è pronto ad una nuova stretta. Tra le ipotesi di cui ...

Coronvirus, Fontana su possibili chiusure: "Servono indennizzi per imprese e lavoratori" "Le misure ipotizzate dal Governo, secondo quanto anticipatoci soltanto a voce, dal presidente Conte e dai ...“C’è una crescita veloce, ma non enorme”, ha detto all’ANSA il fisico Enzo Marinari, dell’Università Sapienza di Roma. Il governo è pronto ad una nuova stretta. Tra le ipotesi di cui ...