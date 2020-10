Neonati positivi al Covid | arriva la risposta del Policlinico

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il direttore generale dell’Umberto I smentisce le notizie secondo cui i bambini nati alsarebbero tutti. E’ intervenuto il direttore generale dell’Umberto I di Roma per smentire le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Sono state ricoverate cinque donne positive al coronavirus che hanno partorito neonati sani. I bambini sono stati tutti sottoposti al tampone per sicurezza. Tutti sono risultati negativi. Anzi il ...Al reparto di Neonatologia del policlinico Umberto I di Roma non c'è alcun focolaio: lo precisano in una nota il direttore generale ...