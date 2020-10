Libere3 Aragon | davanti Morbidelli Tutte le Ducati in Q1

(Di sabato 17 ottobre 2020) Miglior tempo di Francocon la Yamaha Petronas, nella terza sessione di Libere del GP di, in cui si è verificata la caduta del compagno e leader del mondiale Fabio Quartararo . Sotto ...

dinoadduci : Libere3, che volo Quartararo! Ora la visita al centro medico -

La Gazzetta dello Sport

Incidente brutto per Fabio Quartararo durante la terza sessione di prove libere del GP di Aragon 2020 di MotoGp. Si temono problemi fisici per il pilota del Team Petronas, in particolare ad una ...ALCANIZ - Franco Morbidelli domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon di MotoGP e stampa il tempo di 1.47.859 sul circuito iberico. Il pilota della Petronas si piazza al ...