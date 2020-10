La Casellati a Conte: «Non facciamo i passacarte». E avverte: «No a un lockdown strisciante» (Di sabato 17 ottobre 2020) Non usa mezzi termini, Maria Elisabetta Casellati. «Salute e attività economiche si coniugano con una sola parola: responsabilità che gli italiani hanno già dimostrato. Responsabilità con una rigorosa osservanza delle regole. In questo modo noi possiamo tenere aperte tutte le attività. Non possiamo permetterci né da un punto di vista sociale né da un punto di vista economico un nuovo lockdown, anche strisciante». Ai microfono del Tg2, la presidente del Senato non ha dubbi. «Occorre alimentare la fiducia, non la paura. Con un reciproco sospetto», afferma. Casellati: «Stare qui non è mettere una medaglietta» «Fare il presidente del Senato non è mettere una medaglietta. È difendere le prerogative ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Non usa mezzi termini, Maria Elisabetta. «Salute e attività economiche si coniugano con una sola parola: responsabilità che gli italiani hanno già dimostrato. Responsabilità con una rigorosa osservanza delle regole. In questo modo noi possiamo tenere aperte tutte le attività. Non possiamo permetterci né da un punto di vista sociale né da un punto di vista economico un nuovo, anche». Ai microfono del Tg2, la presidente del Senato non ha dubbi. «Occorre alimentare la fiducia, non la paura. Con un reciproco sospetto», afferma.: «Stare qui non è mettere una medaglietta» «Fare il presidente del Senato non è mettere una medaglietta. È difendere le prerogative ...

