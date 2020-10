Gazzetta: Spadafora non ha gradito che Ronaldo l’abbia attaccato indirettamente su un social (Di sabato 17 ottobre 2020) Il botta e risposta tra il campione portoghese, Cristiano Ronaldo e il ministro dello Sport Spadafora è sicuramente qualcosa di molto inusuale, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Ma bisogna riuscire a inquadrare bene la disputa tra i due per capirne l’antefatto comincia domenica 4 ottobre quando Ronaldo dopo la serata di Juve-Napoli, si è sfogato davanti alla squadra contro le norme che prevedevano l’obbligo per i calciatori di restare alla Continassa (o nella propria abitazione di Torino). Il giorno dopo CR7 ha scelto di partire per rispondere alla convocazione della nazionale, imitato da Dybala, Cuadrado, Demiral, Danilo e Bentancur. Un comportamento che lo ha poi portato a contagiarsi proprio in Nazionale, dove è risultato positivo il 13 ottobre per rientrare subito in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Il botta e risposta tra il campione portoghese, Cristianoe il ministro dello Sportè sicuramente qualcosa di molto inusuale, come riporta oggi ladello Sport. Ma bisogna riuscire a inquadrare bene la disputa tra i due per capirne l’antefatto comincia domenica 4 ottobre quandodopo la serata di Juve-Napoli, si è sfogato davanti alla squadra contro le norme che prevedevano l’obbligo per i calciatori di restare alla Continassa (o nella propria abitazione di Torino). Il giorno dopo CR7 ha scelto di partire per rispondere alla convocazione della nazionale, imitato da Dybala, Cuadrado, Demiral, Danilo e Bentancur. Un comportamento che lo ha poi portato a contagiarsi proprio in Nazionale, dove è risultato positivo il 13 ottobre per rientrare subito in ...

