Gattuso: "Juve? Ho rosicato". De Laurentiis: "Grandissimo Napoli. Peccato per Torino" (Di sabato 17 ottobre 2020) Napoli - " Juventus-Napoli? Ho rosicato per non essere partito. La Juventus in questo momento è in costruzione. Potevamo giocarcela all'Allianz Stadium. Sono arrabbiato con chi non ci ha fatto partire. Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020)- "ntus-? Hoper non essere partito. Lantus in questo momento è in costruzione. Potevamo giocarcela all'Allianz Stadium. Sono arrabbiato con chi non ci ha fatto partire.

DiMarzio : Il #Napoli schianta l'#Atalanta e #Gattuso ammette: 'Con la #Juve volevo giocare' - ZZiliani : Morale della favola: ASL Napoli batte ASL Torino 3-0. Note: Napoli ha impedito ai giocatori di Gattuso di portare l… - Giusepp84623364 : RT @GoalItalia: I rimpianti di Gattuso per non aver giocato Juve-Napoli ?? - sscalcionapoli1 : Gattuso in conferenza: 'Preparata per i 4vs4 nella loro metà campo. Juve? Volevamo partire, siamo arrabbiati!'… - DanGambard : RT @TolliVincenzo: #Gattuso 'Sono arrabbiato perché con la #Juve , squadra in costruzione, potevamo andarcela a giocare. Eravamo sul pulma… -