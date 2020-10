DIRETTA Crotone-Juventus 1-1, Serie A calcio LIVE: Morata sigla la rete del pareggio! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27′ Kulusevski prova il tiro a giro, pallone fuori. 25′ Morata su punizione spara fuori il pallone alto sopra la traversa. 23′ Goooooooooooooooooooooooooool, Morataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Kulusevski lancia in profondità Chiesa che mette in mezzo per Morata che non sbaglia, Crotone-Juventus 1-1. 21′ Cigarini dalla distanza non trova la porta dopo un buon contropiede condotto da Simy. 19′ Kulusevski dalla destra mette in mezzo con il sinistro, Frabotta di testa non trova la porta. 17′ Giallo per Cigarini, brutto fallo su Portanova. 15′ Brutto inizio per i bianconeri, pochi fraseggi alti e squadra bassa. 13′ Gooooooooooooooooool, Simyyyyyyyyyyyyyy, l’attaccante del ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27′ Kulusevski prova il tiro a giro, pallone fuori. 25′su punizione spara fuori il pallone alto sopra la traversa. 23′ Goooooooooooooooooooooooooool,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Kulusevski lancia in profondità Chiesa che mette in mezzo perche non sbaglia,1-1. 21′ Cigarini dalla distanza non trova la porta dopo un buon contropiede condotto da Simy. 19′ Kulusevski dalla destra mette in mezzo con il sinistro, Frabotta di testa non trova la porta. 17′ Giallo per Cigarini, brutto fallo su Portanova. 15′ Brutto inizio per i bianconeri, pochi fraseggi alti e squadra bassa. 13′ Gooooooooooooooooool, Simyyyyyyyyyyyyyy, l’attaccante del ...

Gazzetta_it : Crotone-Juve: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta - ilu_iciao : RT @Corriere: Crotone-Juve: rigore per i calabresi, mani di Bonucci. Simy spiazza Buffon Diretta 1-0 - danieledv79 : RT @Corriere: Crotone-Juve: rigore per i calabresi, mani di Bonucci. Simy spiazza Buffon Diretta 1-0 - Corriere : Crotone-Juve: rigore per i calabresi, mani di Bonucci. Simy spiazza Buffon Diretta 1-0 - Lopinionista : Serie A, Crotone – Juventus: la cronaca del match -