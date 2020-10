Covid scuola, studenti in isolamento: l?incognita dei fratelli regolarmente in classe (Di sabato 17 ottobre 2020) Covid-19 e scuole, il grande nodo della pandemia pone ogni giorno questioni nuove da risolvere. E stavolta c?è da capire se è giusto o sbagliato lasciare entrare in classe... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020)-19 e scuole, il grande nodo della pandemia pone ogni giorno questioni nuove da risolvere. E stavolta c?è da capire se è giusto o sbagliato lasciare entrare in...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid scuola, studenti in isolamento: l incognita dei fratelli regolarmente in classe Il Messaggero «Un compagno di classe di mio figlio è positivo, come devo comportarmi?» Ecco cosa fare in questi casi

Ovvero, evitare di andare a scuola e di frequentare anziani o famigliari più fragili. Se, invece, l’alunno effettivamente risulta positivo al Covid-19, l’Ats pone in isolamento fiduciario tutta la ...

COVID – Circolari della Regione Piemonte; 11 nuovi comuni “positivi” in Canavese

COVID – Operatività dell’Unità di Crisi fino al 31 gennaio ... obbligo alle scuole di verificare che le famiglie abbiano misurato la febbre ai figli prima di portarli a scuola (tramite ...

